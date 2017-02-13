龜速車占用國道內車道被開單 上網討拍卻被「顏射」了
〔即時新聞／綜合報導〕上高速公路，最怕遇到龜速車，尤其是占用內側超車道的小烏龜！日前國道公路警察局才在網路上釋出一段取締占用內線車道龜速車的宣導影片，讓民眾了解內車道的正確使用觀念。不料，一名王姓女駕駛今天上午8時許，開車在國道2號西向8.4公里內側車道，因曾多次遭開超速罰單，便刻意降速到74公里，隨即被國道員警攔下開單，事後王女憤恨不平拍下罰單及影片上傳臉書，貼文遭轉貼到爆料公社後，受到大批網友撻伐，紛紛到她的頁面留言，王女見風向不對，趕緊尷尬刪文關版。
一名王姓女駕駛今天上午8時許，開車行駛在國道2號內側車道，當她行駛到西向8.2公里處時，發現國道員警正拿著測速器對準她，因常遭開超速罰單，便大幅減速，不料仍遭警方攔下開單，事後她憤而拒簽罰單，並將罰單貼上網公審。
王女貼文表示:「上班就遇到這種事，真的很火大，警察是抓違規還是來嚇人，因為平常開車速度比較快，也被拍照超速好幾次，今天竟然是亀速被開單，很不服氣，因超速怕了，突然看到警察拿著鏡頭對準，所以才減速，這樣單子我不簽，所以我就舉證錄影，希望可以申訴成功。」
貼文遭轉貼至爆料公社後，隨即受到大批網友撻伐「內車道為超車車道，請勿佔用，今天警察不是因為你開得慢開你罰單，而是因為你佔用內車道！！！！」、「在快車道驟降車速？！你有想過後方駕駛的心情嗎？」、「所以我看到警察要拉手煞車嗎？」、「從100公里緊急踩煞車降到74公里，是有沒有這麼怕超速，我的老天鵝阿！」，大批網友甚至到王女臉書洗版，王女見風向不對，趕緊刪文並將個人版面關閉。
警方表示，慢速車違規行駛內側車道罰則如下：一、時速逾80公里，惟未以最高速限行駛內側車道，處罰新臺幣3000元；二、時速低於80公里，占用內側車道行駛，處罰新臺幣5000元；三、利用內側車道超車後，有安全距離未駛回原車道，致堵塞超車道行車者，處罰新臺幣6000元。
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標題：龜速車占用國道內車道被開單 上網討拍卻被「顏射」了
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