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夫冒充妻名義 設局騙取情夫財物

2017-02-14  00:17

［記者黃捷／台北報導］李姓男子冒充林姓妻子的名義，約陳姓情夫出遊，他赴約時卻佯稱自己是林女的乾弟，若要林女現身，需先交出手機及500元，但他拿了財物卻逃離現場，陳男等不到人，這才驚覺受騙報警。士林地方法院今依詐欺罪，判李男3月徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

陳男指控，他跟林女是性交易認識，後來變成男女朋友，他2015年9月某日接到林女訊息，約好當天下午1點半見面，赴約時卻先看到沒見過面的李男。

陳男說，李男當時自稱林女乾弟，表示他要交出手機，林女才會現身，且林女還沒吃飯，要先借500元還餐點，他信以為真，把手機和錢都給了李男，未料在原處等了很久，李男跟林女都沒出現，才發覺受騙。

李男到案承認犯行，供稱手機拿去新北市三重區的跳蚤市場便賣，得手1500元，所得2000元全部都花光了；他開庭時雖承諾會賠償1萬元和解，事後卻又神隱，完全未與陳男聯繫。

法官審酌李男有竊盜、妨害性自主、強盜及妨害家庭等前科，素行非佳，又任意騙取陳男財物，對他人財產缺乏尊重，且犯後態度不佳，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，並沒收犯罪所得2000元。

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