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吸安後太亢奮 熬夜聊天睡到日上三竿被逮

2017-02-13  21:28

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣39歲黃姓男子吸安後精神亢奮，三更半夜跟朋友用LINE閒聊打屁到凌晨3點才「陣亡」停在路旁的車內。呼呼大睡的他忘了把吸食器「收好」，沒想到今天日上三竿了，剛好碰到執勤經過的新埔派出所所長江政育，當場被盤查露餡，還被扣到2包總重2公克的安非他命，最後被依毒品罪嫌移送法辦。

警方調查指出，黃男本身就有多項的竊盜和毒品前科，昨天深夜把車停靠在新埔鎮和平街。

他告訴警方，因為剛吸食完安非他命，睡不著，就停在路旁用LINE熬夜跟朋友打屁，直到今天凌晨3點過後才倒在駕駛座上呼呼大睡。

江政育騎車執勤經過黃男的車子，看他日上三竿卻仍躺在駕駛座上，本來是擔心他會不會是身體不適，沒想到卻瞥見黃男副駕駛座旁的置物處，竟然有個用有色玻璃試管所做的安非他命吸食器，綠色的外型既大又搶眼，於是立刻把他喚醒後盤查，果然查到毒品。

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  • 黃男（右2）在圖右車內睡到日上三竿，意外被警查到持有毒品。（記者黃美珠攝）

    黃男（右2）在圖右車內睡到日上三竿，意外被警查到持有毒品。（記者黃美珠攝）

  • 新埔派出所在黃男身上和車上查獲的毒品和吸食器。（記者黃美珠攝）

    新埔派出所在黃男身上和車上查獲的毒品和吸食器。（記者黃美珠攝）

  • 黃男人在車上呼呼大睡，吸食器就大剌剌放在副駕駛座旁。（記者黃美珠攝）

    黃男人在車上呼呼大睡，吸食器就大剌剌放在副駕駛座旁。（記者黃美珠攝）

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相關關鍵字： 安非他命 毒品 毒品罪嫌
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