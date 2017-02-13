北市清潔員清晨出勤吐血倒地 疑因天冷猝死
2017-02-13 20:42
〔記者王冠仁／台北報導〕54歲台北市環保局葉姓清潔人員，今天早上6點半在台北市環河南路一段附近清掃道路時，忽然倒地、嘴角滲血，儘管附近民眾發現報警送醫，但他仍回天乏術。
警方事後循線嫌聯繫上他家屬，他家人告訴警方，葉長期患有心血管疾病，雖然有接受治療吃藥控制，但他身體狀況依然不佳。
警方調閱監視器畫面清查，發現他今天凌晨近5點時出門工作，沿著環河南路清掃，疑因天冷導致身體不適，忽然暈眩倒地。警方沒有發現可疑人士靠近他，也沒外力使其昏倒，研判他可能因天冷導致猝死。
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