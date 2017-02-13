| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道遊覽車翻覆 賞櫻團30多人受困12無生命跡象 9.5億威力彩頭獎1注獨得 獎落桃園中壢
 首頁 > 社會

北市清潔員清晨出勤吐血倒地 疑因天冷猝死

2017-02-13  20:42

〔記者王冠仁／台北報導〕54歲台北市環保局葉姓清潔人員，今天早上6點半在台北市環河南路一段附近清掃道路時，忽然倒地、嘴角滲血，儘管附近民眾發現報警送醫，但他仍回天乏術。

警方事後循線嫌聯繫上他家屬，他家人告訴警方，葉長期患有心血管疾病，雖然有接受治療吃藥控制，但他身體狀況依然不佳。

警方調閱監視器畫面清查，發現他今天凌晨近5點時出門工作，沿著環河南路清掃，疑因天冷導致身體不適，忽然暈眩倒地。警方沒有發現可疑人士靠近他，也沒外力使其昏倒，研判他可能因天冷導致猝死。

廣告
  • 萬華區一名清潔隊員今清晨出勤時，因不明原因驟逝。圖中人物與本文無關。（記者張議晨攝）

    萬華區一名清潔隊員今清晨出勤時，因不明原因驟逝。圖中人物與本文無關。（記者張議晨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北市 天冷 心血管疾病 清潔員 猝死
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：北市清潔員清晨出勤吐血倒地 疑因天冷猝死


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.