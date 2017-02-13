高市瑞源路公寓大樓地下室傳火警 緊急疏散住戶

2017-02-13 18:30

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市前金區瑞源路一棟七樓大樓的地下室，今天傍晚5點多傳出濃煙火苗，大樓內住戶緊急疏散，消防局一一九獲報立刻調派人車前往搶救，火勢迅速獲得控制，無人受困。初步了解，疑似經營牛樟芝業者囤放在地下室的牛樟木頭不慎引燃，釀成火警，確切成因待查。