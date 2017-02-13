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高市瑞源路公寓大樓地下室傳火警 緊急疏散住戶

2017-02-13  18:30

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市前金區瑞源路一棟七樓大樓的地下室，今天傍晚5點多傳出濃煙火苗，大樓內住戶緊急疏散，消防局一一九獲報立刻調派人車前往搶救，火勢迅速獲得控制，無人受困。初步了解，疑似經營牛樟芝業者囤放在地下室的牛樟木頭不慎引燃，釀成火警，確切成因待查。

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  • 瑞源路大樓地下室火警疑為經營牛樟芝的業者囤放的大樓起火。（記者張忠義攝）

    瑞源路大樓地下室火警疑為經營牛樟芝的業者囤放的大樓起火。（記者張忠義攝）

  • 瑞源路一棟大樓今天傍晚地下室傳出火警。（記者張忠義攝）

    瑞源路一棟大樓今天傍晚地下室傳出火警。（記者張忠義攝）

  • 消防人員拉水線迅速將地下室引燃的牛樟木頭火勢撲滅。（記者張忠義攝）

    消防人員拉水線迅速將地下室引燃的牛樟木頭火勢撲滅。（記者張忠義攝）

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