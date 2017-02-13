冒充影印紙闖關 高市菸酒查緝小組查獲961箱私菸

菸梟以進口影印紙掩護私菸，仍被查緝小組循線找出。（高市財政局提供）

2017-02-13 19:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市菸酒查緝小組今會同相關單位，在大社區某倉庫查獲自創品牌「楓」等2款私菸共961箱、合計48萬500包，市值粗估超過新臺幣2100萬元，違規菸品當場全數查扣。

參與單位包括高雄市菸酒查緝小組、財政部關務署高雄關、海巡署高雄第一機動查緝隊、臺中機動查緝隊及臺中市政府財政局等單位。

高市財政局說明，相關單位追蹤一只來自新加坡、運往日本，申報項目為影印紙的轉口貨櫃，該貨櫃由高雄港63號碼頭托運至78號碼頭時，以換車頭方式調包，將該匿藏菸品貨櫃運至高市大社區某處倉庫內。

高市財政局長簡振澄指出，疑因菸酒稅法修正調高菸稅，菸價預計每包將調漲20元，菸品成本提高，導致菸品價格上升，有暴利可圖。

菸梟利用貨櫃闖關，表面上合法進口自創品牌的菸品，實際為「少量進口、大量走私」，以合法掩護非法的方式，分散走私菸品於全台各地，除增加主管機關查緝之困難度外，因菸品產製過程未經衛生單位品管把關，有嚴重危害消費者身體健康之虞。

簡振澄表示，依菸酒管理法規定，販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸者，可處新臺幣3萬元以上、50萬元以下罰鍰，查獲時現值超過新臺幣50萬元者，處查獲時現值1倍以上、5倍以下罰鍰，最高以新臺幣600萬元為限。

此次查獲私菸，菸盒上均印有行政院衛生署所規定的警語，其外觀與一般市售合法菸品無異，但成分不明，若流入市面恐戕害國人健康甚鉅，如民眾發現疑似不法菸酒，可撥打市府菸酒檢舉專線電話（07）3314320。