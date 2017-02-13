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夜店殺警案 薛貞國遺孀要求對曾威豪測謊

2017-02-13  19:48

〔記者項程鎮／台北報導〕高等法院下午開庭審理東區夜店殺警案，被害人薛貞國之妻黃嘉鳳當庭痛批被告曾威豪等人供詞避重就輕，黃嘉鳳指出，案發時全體被告朝犯罪目標前進，薛當時已表明警察身分，仍被殺害，希望對曾威豪和蕭叡鴻測謊，黃女的律師還主張對全體被告限制出境。

高院下午傳喚曾威豪、劉芯彤、蕭叡鴻和易寶宏等4人，曾威豪等人皆否認對薛貞國行兇，也不知道薛是警察，還都說看到薛先踢曾；薛貞國之妻黃嘉鳳認為，本案證人陸韋皓等人不只一次作證，薛當時已表明警察身分，但仍遭攻擊致死，案發時曾威豪和蕭叡鴻離薛最近，希望能對兩人測謊，以釐清事實。

黃嘉鳳的律師也指出，薛貞國是刑警，不須穿制服也能執行公務，被告都說看到薛踢人，但事實上應該只有離薛最近的人才可能看到，顯見薛先踢人的說法是為了拖免罪責，希望法院對全體被告限制出境；承審法官曾淑華表示，相關訴求合議庭會再審酌。

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  • 夜店殺警案始作俑者曾威豪（左一）。（記者項程鎮攝）

    夜店殺警案始作俑者曾威豪（左一）。（記者項程鎮攝）

  • 夜店殺警案被告劉芯彤（曾威豪之妻，右）。（記者項程鎮攝）

    夜店殺警案被告劉芯彤（曾威豪之妻，右）。（記者項程鎮攝）

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標題：夜店殺警案 薛貞國遺孀要求對曾威豪測謊


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