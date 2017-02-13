男子跳淡水河輕生 消防員不畏低溫跳水搶救

2017-02-13 19:40

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市淡水區驚傳男子跳水！今日下午3時許，新北市消防局接獲民眾報案，指稱舊淡水鎮公所後面的淡水河岸，有名男子跳水輕生，警消人員火速著裝，不畏低溫跳下水搶救，15分鐘後將年約50多歲的男子救起，經查其僅有輕微失溫，無任何傷勢，但不願透露跳水原因，警消為求安全起見，已將他送往淡水馬偕醫院檢查，警方後續將會調查男子身分，找來家屬協助釐清自殺原因。

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