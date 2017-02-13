| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
氣象局預報中心主任鄭明典 轉任科技中心主任 台9線宜蘭五結段驚見大塌陷 北上車道暫不通
 首頁 > 社會

「你是我ㄟ兄弟」雲縣警局長感謝支援燈會警力

支援台灣燈會的警力集中在福興宮香客大樓住宿。（記者廖淑玲攝）

2017-02-13  19:09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣燈會在雲林，加上有虎尾和北港兩個燈區，負起燈會與交通安全維護的警察，不論是寒流來襲或烈日當空都堅守崗位，除了白天站崗巡邏的辛苦，晚上還得睡在硬梆梆的地板，讓人心疼，雲林縣警察局長黃明昭今天下午到西螺福興宮感謝大家及廟方提供住宿場地。

今天下午黃明昭到福興宮向保一總隊支援警力的員警致意，也特別感謝福興宮廟方提供場地，福興宮董事長楊文鐘強調，只要有任何需要一定服務到底，還有熱心民眾及單位提供暖暖包、薑茶，暖暖員警的心。

黃明昭說，虎尾主燈區和北港燈區每天投入上千名警力，加上雲林警力原就短缺，由保一、保四與保五支援。除了保一路程遠，為了統一調度，集中在福興宮香客大樓住宿並提供簡易床組，其餘都當天往返，且崗哨採2小時輪班，減少執勤時間及體力負荷。

虎尾燈區見警率高，不論是制服警察或刑警經常在40公頃大的園區巡邏，一有問題就能詢問「警察杯杯」，讓遊客很有安全感，來自台南的陳姓遊客說，天冷警察得在寒風中值勤，出了大太陽民眾可以撐傘，警察也不能躲在樹蔭下，真的很辛苦，要為警察加油。

相關影音

廣告
  • 支援警力在福興宮香客大樓住宿並有簡易床組。（記者廖淑玲攝）

    支援警力在福興宮香客大樓住宿並有簡易床組。（記者廖淑玲攝）

  • 雲林縣警察局長黃明昭（左）感謝西螺福興宮董事長楊文鐘（右）提供場地及協助溫暖員警的心。（記者廖淑玲攝）

    雲林縣警察局長黃明昭（左）感謝西螺福興宮董事長楊文鐘（右）提供場地及協助溫暖員警的心。（記者廖淑玲攝）

  • 雲林縣警察局長黃明昭、福興宮董事長楊文鐘等人感謝支援燈會的警力並送上慰問品。（記者廖淑玲攝）

    雲林縣警察局長黃明昭、福興宮董事長楊文鐘等人感謝支援燈會的警力並送上慰問品。（記者廖淑玲攝）

  • 台灣燈會見警率極高，讓民眾很有安全感。（記者廖淑玲攝）

    台灣燈會見警率極高，讓民眾很有安全感。（記者廖淑玲攝）

  • 遊客為警察加油。（記者廖淑玲攝）

    遊客為警察加油。（記者廖淑玲攝）

  • 烈日下遊客可以撐傘，員警也不能躲在樹蔭下執勤。（記者廖淑玲攝）

    烈日下遊客可以撐傘，員警也不能躲在樹蔭下執勤。（記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：「你是我ㄟ兄弟」雲縣警局長感謝支援燈會警力


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.