「你是我ㄟ兄弟」雲縣警局長感謝支援燈會警力

支援台灣燈會的警力集中在福興宮香客大樓住宿。（記者廖淑玲攝）

2017-02-13 19:09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣燈會在雲林，加上有虎尾和北港兩個燈區，負起燈會與交通安全維護的警察，不論是寒流來襲或烈日當空都堅守崗位，除了白天站崗巡邏的辛苦，晚上還得睡在硬梆梆的地板，讓人心疼，雲林縣警察局長黃明昭今天下午到西螺福興宮感謝大家及廟方提供住宿場地。

今天下午黃明昭到福興宮向保一總隊支援警力的員警致意，也特別感謝福興宮廟方提供場地，福興宮董事長楊文鐘強調，只要有任何需要一定服務到底，還有熱心民眾及單位提供暖暖包、薑茶，暖暖員警的心。

黃明昭說，虎尾主燈區和北港燈區每天投入上千名警力，加上雲林警力原就短缺，由保一、保四與保五支援。除了保一路程遠，為了統一調度，集中在福興宮香客大樓住宿並提供簡易床組，其餘都當天往返，且崗哨採2小時輪班，減少執勤時間及體力負荷。

虎尾燈區見警率高，不論是制服警察或刑警經常在40公頃大的園區巡邏，一有問題就能詢問「警察杯杯」，讓遊客很有安全感，來自台南的陳姓遊客說，天冷警察得在寒風中值勤，出了大太陽民眾可以撐傘，警察也不能躲在樹蔭下，真的很辛苦，要為警察加油。

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