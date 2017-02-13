| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
氣象局預報中心主任鄭明典 轉任科技中心主任 台9線宜蘭五結段驚見大塌陷 北上車道暫不通
 首頁 > 社會

女婿借車不成拍桌 岳父暴怒揮刀砍人

2017-02-13  19:30

［記者黃捷／台北報導］王姓男子的小孩生病需要看醫生，但向蔡姓岳父借車遭拒，一時心急拍桌抱怨，未料岳父因此暴怒，持菜刀揮砍他頭背，所幸送醫後無大礙。檢警調查發現，岳父揮砍時使用「刀背」，應只有傷人犯意，無殺人意圖，士林地檢署依家暴傷害罪嫌起訴岳父。

檢警調查，王男及妻小與岳父母同住士林，但他與岳父感情不和睦，時有爭吵。去年10月某日傍晚，因小孩身體不舒服，王男想向岳父借車，載小孩外出看醫生，但遭岳父冷語：「之前不是才說不借？」

王男當下不知該怎麼辦，氣急之下跑到房間，拍桌大罵洩憤，岳父見狀也走進廚房拿出菜刀，不顧家人阻擋，朝王男頭、背猛力揮砍，導致王男左枕部有0.5公分的刀傷，背、肩也有多道擦傷及瘀青。

岳父落網後否認殺人意圖，辯稱他用的是刀背。檢察官勘驗王男傷口及染血衣物照片，發現枕部刀傷不深，衣物也沒破損，若用刀鋒揮砍傷勢不可能這麼輕，因此採信岳父辯詞。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

廣告
  • 王男向蔡姓岳父借車遭拒，因此拍桌，不料岳父竟拿刀砍人。菜刀示意圖。（資料照，記者黃捷攝）

    王男向蔡姓岳父借車遭拒，因此拍桌，不料岳父竟拿刀砍人。菜刀示意圖。（資料照，記者黃捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傷害罪 家暴
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：女婿借車不成拍桌 岳父暴怒揮刀砍人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.