女婿借車不成拍桌 岳父暴怒揮刀砍人

2017-02-13 19:30

［記者黃捷／台北報導］王姓男子的小孩生病需要看醫生，但向蔡姓岳父借車遭拒，一時心急拍桌抱怨，未料岳父因此暴怒，持菜刀揮砍他頭背，所幸送醫後無大礙。檢警調查發現，岳父揮砍時使用「刀背」，應只有傷人犯意，無殺人意圖，士林地檢署依家暴傷害罪嫌起訴岳父。

檢警調查，王男及妻小與岳父母同住士林，但他與岳父感情不和睦，時有爭吵。去年10月某日傍晚，因小孩身體不舒服，王男想向岳父借車，載小孩外出看醫生，但遭岳父冷語：「之前不是才說不借？」

王男當下不知該怎麼辦，氣急之下跑到房間，拍桌大罵洩憤，岳父見狀也走進廚房拿出菜刀，不顧家人阻擋，朝王男頭、背猛力揮砍，導致王男左枕部有0.5公分的刀傷，背、肩也有多道擦傷及瘀青。

岳父落網後否認殺人意圖，辯稱他用的是刀背。檢察官勘驗王男傷口及染血衣物照片，發現枕部刀傷不深，衣物也沒破損，若用刀鋒揮砍傷勢不可能這麼輕，因此採信岳父辯詞。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆