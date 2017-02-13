遠雄告林洲民3件刑事案件 這點林最不能接受

2017-02-13 19:43

〔記者謝君臨／台北報導〕大巨蛋爭議未解，遠雄提告北市都市發展局長林洲民的官司已達4起，其中包括偽造文書、誹謗、違反政府採購法3起刑事，以及1起民事案件；台北地檢署今天下午首度以被告身分傳喚林洲民，至於遠雄董事長趙藤雄並未現身，由委任律師出庭，歷經約2小時庭訊，林洲民獲檢方請回。

下午4點30分左右，林洲民結束庭訊，面對記者詢問，他表示從來沒有一個公司，動用那麼大的律師團，全力地對市府做不實的指控，他最不能接受的是，他在執行公務，告的卻是他個人，1個民事，3個刑事，這個是跟我一輩子，遠雄的意圖非常清楚，因目前進入偵查程序，內容他不便說明。

林洲民指出，中華民國自開國以來，沒有一個公司對公務員做這樣的指控，而且是對針對他個人，其中有很多會議他本人並未參加，遠雄照樣提告，他反問：「司法資源是這樣用的嗎？」一切就交給司法體制釐清。

被問到是否反告對方，林洲民強調，他在臉書說了，他不會反告任何人，這是浪費司法資源，不能因為某個特定人物有足夠的資源，可以請足夠的律師團，就鋪天蓋地地告公務人員，公務人員是認真執法的，真實只有一個。

至於遠雄提告的罪名部分，林洲民則說，因為目前進入偵查當中，他個人與律師都不便說明，是趙先生告他的，他覺得這應該問趙先生本人，這件事非常清楚，市府的公務員在執行公務，遠雄卻罕見地告個人，而不是告職務代表人，是否應該如此，交給司法釐清，謝謝。