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拜完土地公跑去偷教會 慣竊落網認栽

2017-02-13  16:14

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市47歲陳姓慣竊，日前犯案時先到住家附近土地公廟拜拜，再步行偷竊機車代步，到龍井區偷竊教會內的投影機、筆記型電腦、攝影機各1台，總價值約20萬元，果然讓上帝也瘋狂，各界神明不再保佑，烏日警方和第六分局合辦，調閱上百監視器循線追查，訊後將陳嫌依竊盜罪嫌移送。

警方調查發現，陳嫌從78年起犯下20起以上竊盜案，2月2日凌晨3點多他先到龍井區新興路上的土地公廟祭拜，監視器拍下他向神明祈求的畫面，念念有詞模樣虔誠，隨後步行至龍井區新興路3巷內竊取1輛銀色重機車，當天又前往西屯區竊取電線，2月9日凌晨2點多他又到龍井區新興路巷弄內的教會，竊取投影機、筆記型電腦及攝影機各1台。

烏日警分局犁份所警員徐紹軒、周秉宏與第六分局工業所聯合偵辦，調閱上百支監視器，抽絲剝繭，沿線追查竊嫌動態，2月9日7點多查出陳嫌正在台中市中區一間網咖內，立即前往逮人，當場人贓俱獲，在他身上發現教會失竊的財物，將陳嫌逮捕帶回所偵辦，讓辦案員警相當振奮「感謝各方神明幫忙，一次偵破3案！」將陳嫌隨案移送。

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  • 陳嫌犯案前先在萬善爺廟拜拜。（記者何宗翰翻攝）

    陳嫌犯案前先在萬善爺廟拜拜。（記者何宗翰翻攝）

  • 陳嫌步行前往機車失竊地。（記者何宗翰翻攝）

    陳嫌步行前往機車失竊地。（記者何宗翰翻攝）

  • 監視器拍到陳嫌騎失竊機車的證明。（記者何宗翰翻攝）

    監視器拍到陳嫌騎失竊機車的證明。（記者何宗翰翻攝）

  • 陳嫌離開教會時，身上明顯帶有贓物。（記者何宗翰翻攝）

    陳嫌離開教會時，身上明顯帶有贓物。（記者何宗翰翻攝）

  • 陳嫌在網咖落網，身上還帶著教會偷來的贓物。（記者何宗翰翻攝）

    陳嫌在網咖落網，身上還帶著教會偷來的贓物。（記者何宗翰翻攝）

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