恐怖情人！分手不成 狠男金臂勾撂倒痛毆女友

2017-02-13 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕實在好狠心！高雄一名李姓男子不滿女友提分手，竟用金臂勾撂倒女友，導致其當場昏迷不醒，李男不但未將女子送醫，竟搭計程車帶女友回住處藏匿，最終女方靠著自己僅剩的力氣開車門跌摔在地，引起巡邏員警注意這才得救，事後儘管李男被依傷害罪嫌送辦，卻仍糾纏不清；一名網友今天下午將事發經過投訴到臉書社團爆料公社，貼文一出隨即引發廣泛討論，甚至有網友直呼要肉搜公審這名李姓男子。

今天下午臉書爆料公社張貼一則貼文，指稱去年5月份，一名李姓男子因不滿女友提出分手，便約出對方在高雄市三民區龍成7-11談判，雙方談完後，李男假裝釋出善意表示願意載女子返家，原以為是和平收場，豈料，2人一走出超商，李男回身就是一記金臂勾撂倒女子，突受重擊的女子當場重摔倒地昏迷，狠心李男甚至還踹了倒地女子數腳。

而李男見女子昏迷不醒，不但沒送她前往醫院，反而招來計程車企圖將女子藏匿在自己家中；途中女方轉醒，向李男哀求說自己頭腦腫脹需就醫，但李男不從，還向運將說女子喝醉了，醉言醉語無需理會；計程車一直開到李男住家樓下，女子用盡自己最後僅剩的力氣，開車門跌摔在地，引起恰巧巡邏經過的員警注意，這才得救。

事後，在員警協助下，女子顱內出血緊急送往榮總開刀，她家人也替她到法院提告，但李男僅遭傷害罪嫌送辦。

原以為提告後就可以免於再被李男糾纏，豈料，女子在開完刀靜養5個月重返職場時，李男竟在女子公司附近埋伏，將她強行押走，甚至又再度重擊女子前額，導致她當場昏迷不醒，直到路人發現，這才報警送到聯合醫院救治。

儘管受傷女子聲請保護令，並講明僅要求李男讓她回歸正常安靜生活就好，但李男不但不從，還不斷地打電話騷擾女子；今天下午有網友將詳細事發經過透過私訊給臉書社團爆料公社，並期盼不要再有女孩子受到一樣的傷害。

貼文一出，短短一個多小時就吸引18萬次觀看，看完影片的網友群情激憤要求爆料公社官方貼出李男臉書連結及照片，甚至揚言要將他肉搜出來。