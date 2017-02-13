疑與妻子吵架 男負氣燒炭亡

2017-02-13 16:05

〔記者王駿杰／新竹報導〕31歲周姓男子今晨疑與妻子起口角，對妻子嗆聲「要尋短」，隨後開車出門，用手機傳訊交代後事，便在車上燒炭自殺，等妻子報案，警方、消防人員獲報尋獲周男時，他已經失去生命跡象。

警方指出，周男今晨與妻子吵架後就負氣出門，妻子攔不住，立刻報案求助，警方根據周男手機訊號後，查出他可能在新竹市南寮海邊，立刻轉報轄區派出所，於中午在海邊防風林內發現周男車輛。

警方通報消防人員前往破窗，但車內周男已經失去生命跡象，車裡擺有炭盆，未留遺書，詳情仍待調查、釐清。

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