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開學日警察寶寶護童 學生安全上、下課

2017-02-13  15:51

［記者許展溢／苗栗報導］開學了，竹南警分局為守護學童安全，今天一大早在轄區內各國小加強執行護童勤務，並派出警察寶寶人偶到山佳國小宣傳，並發送婦幼安全宣傳單，期盼師生及家長能多留意校園周邊人事等物，共同維護學童上、下課安全。

竹南分局開學日邀請竹南鎮長康世明、縣議員廖英利、謝端容、陳碧華，及竹南鎮代表會主席方進興等人，一起與警察寶寶向學童們提醒各項安全的重要性。

警察寶寶一到校門口，隨即吸引不少學童注意，更有不少小朋友爭相想要與警察寶寶合照，讓眾人看的直說真可愛。竹南分局表示，盼透過此宣傳，加強學童平時應注意安全事項。

竹南警分局局長莊武能說，為提升民眾對警察保護兒童安全信心，選定今天開學日，在各校周邊執行交安、巡邏等守望勤務，告知學童如何自保，建議上、下課應結伴而行，不抄近路、不走暗巷，更不能接受陌生人飲料、糖果、金錢等誘惑，以免受騙上當。

竹南分局也向學童呼籲，應隨身攜帶哨子、零錢、電話卡或手機，如被歹徒跟踨、侵害，應趕緊就近向店家求救，也可以在第一時間聯絡家人，或向警察局報案。

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  • 竹南鎮長康世明、縣議員廖英利、謝端容、陳碧華，及竹南鎮代表會主席方進興等人，向學童提醒各項安全的重要性。（記者許展溢翻攝）

    竹南鎮長康世明、縣議員廖英利、謝端容、陳碧華，及竹南鎮代表會主席方進興等人，向學童提醒各項安全的重要性。（記者許展溢翻攝）

  • 竹南警分局發送婦幼安全宣傳單，希望大家一起守護學童安全。（記者許展溢翻攝）

    竹南警分局發送婦幼安全宣傳單，希望大家一起守護學童安全。（記者許展溢翻攝）

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標題：開學日警察寶寶護童 學生安全上、下課


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