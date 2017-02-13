開學日警察寶寶護童 學生安全上、下課
2017-02-13 15:51
［記者許展溢／苗栗報導］開學了，竹南警分局為守護學童安全，今天一大早在轄區內各國小加強執行護童勤務，並派出警察寶寶人偶到山佳國小宣傳，並發送婦幼安全宣傳單，期盼師生及家長能多留意校園周邊人事等物，共同維護學童上、下課安全。
竹南分局開學日邀請竹南鎮長康世明、縣議員廖英利、謝端容、陳碧華，及竹南鎮代表會主席方進興等人，一起與警察寶寶向學童們提醒各項安全的重要性。
警察寶寶一到校門口，隨即吸引不少學童注意，更有不少小朋友爭相想要與警察寶寶合照，讓眾人看的直說真可愛。竹南分局表示，盼透過此宣傳，加強學童平時應注意安全事項。
竹南警分局局長莊武能說，為提升民眾對警察保護兒童安全信心，選定今天開學日，在各校周邊執行交安、巡邏等守望勤務，告知學童如何自保，建議上、下課應結伴而行，不抄近路、不走暗巷，更不能接受陌生人飲料、糖果、金錢等誘惑，以免受騙上當。
竹南分局也向學童呼籲，應隨身攜帶哨子、零錢、電話卡或手機，如被歹徒跟踨、侵害，應趕緊就近向店家求救，也可以在第一時間聯絡家人，或向警察局報案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 日紅燈區禁拍照 制服爆乳妹全被Google街景曝光
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- 鄭南榕不是自焚？ 國民黨鼓勵葉菊蘭提告李敖
- 《自由廣場》台灣禽流感H5N6的防疫準備好了嗎？
- 虐戀宋承憲20年 李英愛「不能跨越界線」折騰慘了
- 鬼鬼衰遭路人嗆排隊站太遠 她這招回擊
- 小鐘說中丁小芹 利菁虧烏鴉嘴
- 林志穎獨享 深夜意外驚喜
- 考試院副院長人事同意權 立院24日投票
- 低薪、「吃人肉」不堪壓榨 22歲女星宣布出家
- 人生崩壞！英樂透最年輕得主擬告樂透商
- 進口柴油家庭號旅行車-1
- 花媽爆賴神接總統府秘書長？賴清德沒意願
- （影音）張孝全那裡跑出來 鄭秀文看不慣出剪喀擦
- 今天開學日 台東縣長帶頭宣導友善校園
- 川安又抱又牽手 日媒看傻
- 《自由廣場》請材料專家為天燈解套
- 禽流感拉警報 南市將邀學專家檢視禽場防疫SOP
- NBA》滿場球迷怒噓KD 格林：球迷就像前女友
- 沒有放大片跟美膚濾鏡！20年前的韓國地方媽媽美照超驚豔
- 賈文中子攜手元大二代 布局商辦
- 彰市香山社區公園 畫出向心力
- Big行動夢想家 營隊陪伴育幼院童
- 廢歐巴馬跨性別廁所 川普不管了
- 《52》傳情 見證聯合婚禮
- NBA》表弟轟28分擊退鵜鶘 國王力拼季後賽席次
- 台塑赴美投資大手筆 傳逾約6000億元
- 對台政策先硬後軟 外媒批川普「紙老虎」
- MLB》開季50大話題 大谷翔平緊咬奎托
- NBA》修督欸丟！杜蘭特吃晚餐時竟巧遇魏少
- 週一晚上學！北市4校今起試辦延後到校
- 資金行情強滾滾 台股強登9700點
- 情人節浪漫賞櫻去！咪醬帶你直擊天元宮花況
- 網傳記者提問太犀利 中國華春瑩3字回應網友笑翻
- 唐從聖星城遇粉絲 「小馬！我能跟你拍照嗎？」
- 指甲「突然」黑一塊 多半瘀血不是癌
- 當臨演得知票房落後 柯文哲：別說是我演得不好
- 朱壽騫任宜蘭副縣長 借重專長辦好全運會
- 漢堡機場68人不適 禍首可能是胡椒噴霧
- 中大Idea NCU園區 讓學生揮灑、實踐創意
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：開學日警察寶寶護童 學生安全上、下課
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分