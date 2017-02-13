偷遍全村馬達及電纜 竊嫌被罵翻

村民認領被偷的馬達等物品（記者葉永騫翻攝）

2017-02-13 15:53

〔記者葉永騫／林邊報導〕為了吸毒，男子黃聖福偷遍林邊鄉永樂村等各處的馬達和電纜，警方昨天將黃嫌逮獲起出大批的馬達、電纜等贓物，村民得知都罵翻了。

警方調查，34歲的有毒品、竊盜等前科的男子黃聖福家中藏有不少電纜線及馬達，平時行跡可疑，林邊分駐所長曾政國獲報前往查緝並執行搜索，黃嫌的母親護子心切，向警方謊稱黃嫌剛出門沒有在家中，但是警方卻發現有一名男子匆匆忙忙從房間逃往後門，警方隨即持搜索票進入，當場查扣想逃走的男子黃聖福。

警方並在黃嫌家中搜出滿屋的汽車零件、馬達及電纜線等物品，還有查獲毒品施用工具及毒品殘渣袋等，其中偷剪的台電及台鐵的低壓鋁線及電纜線更是竊盜的鐵證，但黃嫌辯稱這些物品都是過世逾5年的父親所留之物，讓警方當場痛斥黃嫌不孝，把偷竊行為都賴給過世的父親根本說不通。

警方也請永樂村長蔡玉心協助廣播請村民前來指認，數十位村民前來指認，痛批黃嫌太么壽，初步查出黃嫌至少涉及村內附近7件竊盜案件，全案依依竊盜及毒品等罪嫌移送偵辦。

有毒品前科的林邊鄉黃姓嫌犯偷遍村內馬達及物品（記者葉永騫翻攝）