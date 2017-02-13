第5次酒駕被捕 男子以「肝硬化、胃病」求輕判
2017-02-13 15:46
〔記者張瑞楨／台中報導〕有4次酒駕前科的彰化縣葉姓工人，去年又騎機車第5次酒駕被捕，彰化地方法院發現他以公共危險罪累犯判處有期徒刑7月，必須入獄服刑，他不服上訴，諷刺的是，卻以自己罹患肝硬化、胃病等慢性病請求輕判，這些慢性病與喝酒密切相關，台中高分院卻認為判刑7月尚屬適當，駁回上訴維持7月徒刑確定。
判決書指出，葉男是工人，常跟同事喝酒，之前有4次酒駕前科，第4次酒駕是2013年3月間，判處徒刑6月，可易科罰金18萬元，不料，去年9月2月上午又在彰化縣鹿港鎮酒駕，濃度0.74毫克，彰化地院以5年之內再犯，屬於累犯等理由，依公共危險罪判處有期徒刑7月，因超過6個月，不能易科罰金，必須入獄服刑。
葉男不服上訴台中高分院，他強調，第4次酒駕被捕，與這次（第5次）酒駕時間，間隔已超過2年，另外，他罹患肝硬化、胃病與高血壓等慢性病，需長期追蹤，每3個月回診一次，也需要每天吃藥治療，他還要扶養母親，已痛改前非、改過自新，希望法院輕判，讓他可不用入獄。
葉男上訴理由中，肝硬化、胃病與喝酒有密切關係，顯得相當諷刺，另外，他已是第5次酒駕，前4次都可易科罰金，他卻遲至第5次必須入獄之後，才宣稱有老母要扶養，自己已改過自新，台中高分院認為，葉男生病等理由，一審已納入量刑的考量中，葉男提不出一審判決錯誤失當的理由，一審量刑7月適當，駁回上訴維持7月判刑，全案確定不能再上訴。
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