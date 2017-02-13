查農會選舉賄選 民進黨立委及民代拜訪檢察長

民進黨立委劉建國（前左）、雲林縣議會副議長蘇俊豪、民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜等人拜訪雲林地檢署檢察長鄭銘謙（前右）。（記者廖淑玲攝）

2017-02-13 15:32

〔記者廖淑玲／雲林報導〕民進黨立委劉建國、雲林縣議會副議長蘇俊豪、民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜等人今天下午拜訪雲林地檢署檢察長鄭銘謙，以農會改選不應該用錢選為訴求，要求檢方加強查察各鄉鎮市農會選舉有無賄選。

劉建國、廖丁賜、蘇俊豪及雲林縣議員廖秋萍、廖錦珠、許志豪、黃淑玲、蔡秋敏、蔡岳儒、虎尾鎮長林文彬、台西鄉長趙瑞和、古坑鄉長黃意玲、二崙鄉長鍾福助、北港鎮長張勝智等人拜會鄭銘謙，要求雲林地檢署正視坊間甚囂塵上的眾多買票傳聞，積極查察。

劉建國等人指出，雲林古坑及二崙地區已傳出有農會買票行為，包括送禮物、金錢買票等狀況，希望檢方能加強查辦。

農會選舉將在19日舉辦，劉建國等人建議檢方在選舉前最後一週關鍵時刻全力加強查賄，眾人並在地檢署前舉布條高喊口號，鄭銘謙強調，檢方會全力偵辦並希望有掌握賄選實證者可提供，只要查獲一定繩之以法，絕不寬貸。