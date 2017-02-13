偷挖地瓜被逮瞎掰不認帳 老婦被求處10月重刑

2017-02-13 15:31

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市68歲陳姓老婦人，去年12月14日凌晨涉嫌在龍潭區一處農田持鋤頭偷挖地瓜，被地主鍾姓農民發現報警逮著，查獲價值約700元的1袋地瓜約17.5公斤，被依竊盜罪嫌送辦。

桃園地檢署調查時，陳姓老婦堅持不認偷地瓜，指稱是1名「周姓老闆娘」要她去挖地瓜的；但檢察官追查發現根本是瞎掰的，經調查發現陳婦曾犯加重竊盜罪被判刑5月，過去更還有準強盜罪入獄服刑脫逃的記錄，堪稱素行不良，今偵結依加重竊盜罪嫌將她起訴，並以她飾詞狡辯耗費司法資源，犯後態度不佳，罕見的求處10月徒刑。