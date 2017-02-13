大巨蛋爭議未解 北檢首度傳喚林洲民

大巨蛋爭議未解，遠雄提告台北市長柯文哲、北市都市發展局長林洲民等人的官司已達4起。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-13 15:21

〔記者錢利忠、謝君臨／台北報導〕大巨蛋爭議未解，遠雄提告台北市長柯文哲、北市都市發展局長林洲民等人的官司已達4起，包括柯文哲、林洲民等人被遠雄質疑公安資料造假、偽造文書等多案，台北地檢署今天下午首度以被告身分傳喚林洲民，現仍在開庭中。

北市法務局曾表示，大巨蛋已在營建署台灣建築中心審查，這些訴訟都沒有必要、也無助公共利益，浪費司法資源，希望遠雄自己撤訴，大家往前邁進、將合於公安的大巨蛋完工；對於這些訴訟，北市府則審慎樂觀以對。

遠雄發言人楊舜欽則曾說，大巨蛋審查進度按照既定流程進行，和目前訴訟、司法救濟並不衝突，自然也沒撤訴必要。