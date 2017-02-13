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搞丟皮包火速尋回 中國女大生讚「台灣警察好棒！」

2017-02-13  15:16

〔記者余衡／新北報導〕就讀廈門大學的22歲陸籍陳姓女大生，最近來台報考研究所，昨天中午她和母親從台北市搭計程車前往新北市板橋車站途中，將裝有准考證、手機等重要物品的皮包遺留在車上，直到要買南下車票時才發現皮包遺失，陳女遍尋不著求助板橋警方。

轄區板橋派出所獲報後調派警力，分別調閱監視器及使用手機定位軟體「iCloud」，發現陳女手機最後定位在中和國光街一帶，派員前往果然發現該部計程車並找到陳女皮包，不到兩小時迅速找回失物，陳女除連連稱讚「台灣警察好棒！」更要求與警方合影，上傳臉書寫下「感謝警官解決我的燃眉之急」。

板橋派出所副所長孫宇辰表示，能快速替陳女找回皮包，除了同仁積極熱心外，還要歸功於陳女使用的蘋果手機持續開啟定位功能，提醒蘋果用戶若遇到手機遺失，只要手機保持開機並打開定位功能，就能從電腦登入iCloud帳號找出手機當前位置。

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  • 警方透過定位軟體找到陳女搭乘的計程車。（記者余衡翻攝）

    警方透過定位軟體找到陳女搭乘的計程車。（記者余衡翻攝）

  • 警方以定位軟體鎖定陳女搭乘的計程車停在中和國光街一帶。（記者余衡翻攝）

    警方以定位軟體鎖定陳女搭乘的計程車停在中和國光街一帶。（記者余衡翻攝）

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