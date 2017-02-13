迷路老翁一開口「斯咪媽線」 好在警員連日文也通
2017-02-13 15:07
〔記者鄭景議／台北報導〕一名75歲的日籍老翁芹澤老先生，日前與家人來台灣遊玩，卻不慎走失，無奈的他只好前往大同分局建成派出所求助，當時他走進派出所，一開口就是「斯咪媽線」，接下來一連串的日語讓當時派出所的員警面面相覷，一時不知如何是好，好在一名警員黃建家懷有絕技，居然深諳日語，馬上自信走上前接洽，最後也成功讓芹澤老先生回到旅店與家人團圓。
芹澤老先生在1月23日時與家人一同前往九份老街遊玩，本來有導遊帶領遊覽，但是因為人生地不熟，老先生不小心迷了路，也找不到家人，只依稀記得住的旅社在台北火車站附近，於是一路從九份坐計程車來到台北車站，再請司機載他到車站附近的派出所，司機便找到建成派出所放他下車，老先生走進派出所後，也不會英文或中文，只好一開口就是長串日語，讓派出所員警有些不知所措，好在有精通日語的黃員上前解圍。
黃員了解狀況後，認為導遊很有可能在發現老先生走失後，至九份當地的派出所留下聯繫資料，於是致電詢問，果不其然，導遊在九份派出所留下聯繫電話以及下榻的旅社地址，於是將老先生載往旅社與家人團圓；老先生見到家人，情緒十分激動，不斷向警方道謝，還大讚台灣警方熱心，下次也還要來台灣玩。
警方表示，黃員因為通日文，轄區有日本旅客前來尋助時，都由他來交涉，節省不少溝通上的障礙，是他們的得力助手，且他們轄區近寧夏夜市，常常有日本遊客前來求助，「這時有個能通日文的警員，真好！」
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