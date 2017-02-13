長照福利漲菸捐 私梟走私5000萬元香菸

海巡署台中機動查緝隊查獲走私菸。（記者張軒哲翻攝）

2017-02-13 15:08

〔記者張軒哲／台中報導〕國健署今年調漲菸捐及菸稅，各類菸品價格每包將突破百元，癮君子大呼荷包縮水，私梟見有利可圖，遂走私囤積以牟取暴利，海岸巡防署中部地區巡防局台中機動查緝隊今日凌晨，於高雄市大社區倉庫查獲「楓」牌私菸 961箱（480500包），將7名正在搬貨的涉案人依違反菸酒管理法移送偵辦。

台中機動查緝隊指出，日前接獲線報得知近期高雄地區私梟將自境外地區走私未稅香菸牟利，租借偏鄉鐵皮屋倉庫囤貨，遂報請台灣橋頭地方法院檢察署指揮組成專案小組，會同南部地區巡防局高雄第一機動查緝隊、台南第一機動查緝隊、台中市警察局烏日分局、保安警察第三總隊第一大隊、台中港務警察總隊、財政部關務署高雄關、高雄市政府財政局菸酒管理科及台中市政府財政局菸酒管理科等單位，今日凌晨3時許持搜索票實施查緝，查獲961箱「楓」牌私菸，市價高達5千萬元，私梟獲利可達3千萬元。

海巡署表示，在附近埋伏2天，62歲翁姓貨主趁凌晨發貨要運至各縣市時，一網打盡。這批私菸由中國先運至菲律賓，研判再經由貨櫃或漁船闖關抵台，已將私菸沒收，貨主至少損失數百萬元本錢。

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