利晉工程涉做假帳 檢調今搜索
2017-02-13 15:16
〔記者王定傳／新北報導〕利晉工程股份有限公司鍾姓總經理，涉嫌與下游廠商閤泰金屬股份有限公司簽假合約，將1300萬元工程款匯入閤泰後，再由閤泰孫姓負責人把款項領出，親自交給鍾男，涉犯刑法偽造文書罪嫌、商業會計法及證券交易法，新北地檢署今指揮調查局北機站發動搜索，約談鍾、孫等人到案說明。
檢調接獲檢舉指稱，利晉工程總經理鍾男，102年8月間，指示利晉採購、財務、出納人員與閤泰公司簽署假合約，將工程款1300餘萬元匯至閤泰公司後，由孫領出後以現金方式親自送至利晉公司交與鍾男，以此方式將原屬利晉公司所有的資產套現取出。
檢調認為，鍾男所為涉犯偽造文書罪嫌、商業會計法及證券交易法，今指揮北機站搜索利晉、閤泰及相關涉案人員住處，傳訊鍾、孫等6人說明。
此外，去年10月間，民進黨立委林俊憲曾召開記者會，指接獲中華電信雲端資料中心土建工程下游包商閤泰檢舉，控利晉工程要求簽訂假合約洗錢，以行賄中華電信高層順利得標，並讓工程得延宕300天；兩案是否有關聯、有無行賄等事實？檢調表示仍須調查、釐清。
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