變換車道未打方向燈 余男撞死直行騎士

余男的機車倒在水泥分隔島前，現場還留有兩名騎士的血跡（記者吳昇儒攝）

2017-02-13 15:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕昨晚23時許，39歲余姓騎士騎車行經明德二路要往泰安路時，未打方向燈靠右行駛，與33歲陳姓騎士發生碰撞。機車當場彈飛出去，兩名騎士撞上路旁的水泥分隔島，陳男當場失去生命跡象，到院前身亡；余男肋骨斷裂，目前仍在加護病房救治當中。

警方監視器發現，陳姓死者原本要從明德二路直行，回到基隆市區的住處，未料本來在左側的余男，為了返回泰安路，直接從右方切進往泰安路的引道，在明德二路1巷口發生碰撞。

陳男的機車往右側滑行車身半毀，但人卻向前滑行撞上水泥分隔島，余男則連人帶車向前方滑行，衝撞分隔島，現場留下斑斑血跡。警方將待余男傷勢穩定之後，再作筆錄釐清案發經過，全案將朝過失致死罪偵辦。

基隆市警察局交通隊交安組長李文雄呼籲，不論汽、機車要變換車道時，務必要打方向燈，告知其他用路人行駛方向，並保持安全車距，以免發生危險。

陳男的機車遭撞後，向右側滑行約10公尺（記者吳昇儒攝）