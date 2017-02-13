跟男友爭吵 女賭氣6樓翻牆墜落
2017-02-13 14:52
〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區四川路二段巷內公寓，今天清晨6點多傳出民眾墜樓，38歲方姓女子疑因與男友爭吵，負氣從6樓跳樓，住戶聽到巨大碰撞聲向119報案，消防人員到場發現方女倒在2樓遮雨棚上，立即將她固定吊掛下樓送醫，所幸方女還有意識，經急救後目前仍在觀察中。
據了解，方女及男友同居在該棟公寓，今晨兩人口角後女方負氣前往頂樓翻牆跳下，墜落過程中方女先撞擊住戶窗台減緩力道，隨後才摔落至二樓遮雨棚上。經檢視方女並無明顯外傷勢，確切事發原因將待方女情況穩定後再行了解。
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