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萬華區清潔隊員清晨出勤 不幸驟逝

2017-02-13  14:44

〔記者張議晨／台北報導〕台北市萬華區葉姓清潔隊員，今清晨6點出勤清理馬路時，疑似身體不適而突然倒下，雖鄰近隊員立即發現報案急救 ，但仍回天乏術。據了解，這名隊員本身患有心血管疾病，體內也裝有血管支架，但是否是因清晨低溫而引發心臟疾病而驟逝，原因還需調查。

北市萬華區清潔隊長陳德添表示，根據與葉員熟悉的隊員轉述，葉姓隊員清晨出勤狀況都很正常，但至隊部出發，才剛抵達環河南路一段就卻突因身體不適而倒下。

據了解，葉姓隊員已到職超過24年，在清潔隊屬資深隊員，平常與隊員相處融洽，且近三個月也未有病事假的紀錄。

陳德添說，因為葉員本身就有心臟病史，且體內也裝有支架，隊上許多人體諒他的身體狀況，粗重工作都盡量不要讓他負擔，讓葉員從事較不費力的掃街工作，沒想到仍發生意外驟逝。

根據氣象資料，今清晨氣溫雖有回暖，但北市溫度仍僅有14.6度， 環保局說，因連日低溫，各區清潔隊都有提醒隊員做好保暖，如果身體不適也會要求隊員請假不要勉強上班，且在出勤前都會備妥薑湯供隊員引用，而接獲隊員驟逝消息後，局內也已前往死者家中慰問，後續會協助家屬處理後事。

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  • 萬華區一名清潔隊員今清晨出勤時，因不明原因驟逝。圖中人物與本文無關。（記者張議晨攝）

    萬華區一名清潔隊員今清晨出勤時，因不明原因驟逝。圖中人物與本文無關。（記者張議晨攝）

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