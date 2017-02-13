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開學首日 少年警察隊巡護校園安全

2017-02-13  14:44

〔記者姚岳宏／台北報導〕今天是開學日，為維護校園安全及學生上、下學人身安全，台北市少年警察隊與各分局特別派員到校，加強校園周邊安全維護，增加巡邏密度與見警率，並強化雙向校安通報機制，以瞭解學生校內外動態，確保校園及師生安全，防處校園事件發生。

少年隊指出，學生在寒假期間容易發生各樣偏差行為，包括深夜在外遊蕩、交友不良、出入不當場所甚至吸毒等，開學後，家長仍需注意孩子們在寒假期間所衍生不良問題的延續及影響，警方也將針對少年毒品、詐欺及易聚眾鬥毆場所，列為重點查緝及臨檢目標。

警方將持續配合學校需求，定時或不定時派員進入校園，協助校園安全維護，對侵入校園的可疑人士，迅速派員盤查，依法處置，營造安心、健康校園的教學環境。

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  • 開學首日，台北市少年警察隊派員守護校園安全。（記者姚岳宏翻攝）

    開學首日，台北市少年警察隊派員守護校園安全。（記者姚岳宏翻攝）

  • 開學首日，台北市少年警察隊派員守護校園安全。（記者姚岳宏翻攝）

    開學首日，台北市少年警察隊派員守護校園安全。（記者姚岳宏翻攝）

  • 開學首日，台北市少年警察隊派員守護校園安全。（記者姚岳宏翻攝）

    開學首日，台北市少年警察隊派員守護校園安全。（記者姚岳宏翻攝）

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標題：開學首日 少年警察隊巡護校園安全


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