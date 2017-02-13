百歲西班牙神父奉獻50年 熱愛台灣申請身分證

賴甘霖充滿熱情。（記者王冠仁翻攝）

2017-02-13 14:41

〔記者王冠仁／台北報導〕百歲西班牙籍神父賴甘霖，從民國58年來台至今，已經長達48個年頭。賴擁有醫學博士學位，專長是斷層攝影、運用於脊椎部分的放射線醫學，且在台灣大學教授醫學倫理達30年，對於傳授醫學知識、社會衛生等貢獻良多，在台期間照護病人更是不遺餘力。

賴的大半生都奉獻給台灣，台北市政府民政局移民署台北市服務站人員，本月9日一同到賴的住處，由民政局收受賴申請的歸化國籍申請書，賴也成為台北市首位「國籍法」修正後，以「有殊勳於我國」免喪失原屬國籍之要件，申請歸化並無須喪失原有國籍之外籍人士。

移民署說，賴102年獲發我國「梅花卡」（外僑永久居留證），104年更榮獲總統府頒發三等景星勳章。

移民署指出，以往對於「有殊勳於我國的外國人」，移民署為了招攬人才會核發「梅花卡」，如要申請身分證則需放棄國籍。不過，國籍法去年12月修正通過，對於「有殊勳於中華民國者，或科技、經濟、教育、文化、藝術、體育及其他領域之高級專業人才有助中華民國利益者。」，免提出喪失原有國籍證明，對國家留才攬才將更有吸引力。