帝寶劉媽媽兒被控肇逃 出庭推稱對方有說抱歉

2017-02-13 14:33

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕帝寶名人劉媽媽之子俞昌哲，被控駕駛保時捷撞人後逃逸，且從去年11月肇事至今，均未親自與林姓被害人聯繫，遲至今年1月，才由保險公司出面致電予林男，表示「肇事責任初判在我們」，想談和解，但目前又毫無音訊；台北地檢署今天下午首度傳喚雙方到庭說明，釐清相關細節。

今天下午2點20分，俞昌哲步入北檢，記者詢問他是否有要說明澄清，他否認肇逃，還稱對方有跟他道歉，但林男開庭前表示，他是肇逃吧，哪有跟我道歉。

23歲林姓男子指控，去年11月7日下午5點36分左右，他下班騎車返家，途中行經北市金山南路1段與濟南路2段，當時他由金山南路直行往北，但左方突竄出一輛白色保時捷要右轉濟南路，雙方發生碰撞，他連人帶車摔了出去，對方僅下車站在車旁對他揮一揮手，隨即驅車離去，讓他一臉錯愕。

林男指出，當下他驚魂未定，因後方車流量大，他第一時間忘記拍照存證，即將機車牽至路旁，好在有店家替他記下對方車牌，他才趕緊報案；車禍造成他左右手掌及雙膝擦挫傷，左大腿留下大片瘀青，一度難以上班，維修機車也花了2萬多元，但對方卻都不聞不問，至今未曾親自與他連繫。