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老翁去看「小奇雞」昏倒 多虧員警機智展奇蹟

2017-02-13  14:14

〔記者王冠仁／台北報導〕一名86歲陳姓老翁，在昨天下午前往台北市西門町，參加2017台北燈節閉幕活動並觀看主燈「小奇雞」。不過，陳姓老翁疑似因為不耐低溫寒風吹襲，導致他血壓驟降，忽然「碰」的一聲當場昏倒。

幸虧「小奇雞」主燈旁邊就是萬華分局漢中派出所，老翁昏倒後引起民眾騷動，當時在派出所內的萬華分局長陳文智第一時間衝出查看老翁，並迅速指揮警員歐昀通知消防局派遣救護車前來救護。

歐員在確認老翁生命徵象穩定後，查詢老翁資料聯繫到他女兒前來；老翁經送醫後生命跡象穩定也恢復意識，但因血壓偏低仍住院觀察。他女兒隨後趕到醫院探視，不斷感謝警方的機警作為，救了老翁一命。

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  • 陳姓老翁參加燈會活動卻忽然昏倒。（記者王冠仁翻攝）

    陳姓老翁參加燈會活動卻忽然昏倒。（記者王冠仁翻攝）

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