女受刑人好狠 把男、女管理員打成腦震盪
2017-02-13 13:54
〔記者黃建華／高雄報導〕因毒品案在高雄女子監獄服刑的鄭姓女子，僅因不滿曾姓男管理員制止她會見時，母親在窗上貼上紙條傳話，火爆動粗把曾男打成腦震盪，另一名余姓女管理員也細故遭鄭女腳踹胸腹，還扯落頭髮，高雄地院一審將鄭女依妨害公務、傷害等罪判處應執行有期徒刑7月，如易科罰金應繳21萬元。可上訴。
判決指出，被告鄭伊彤因另案於法務部矯正署高雄女子監獄監獄執行中，民國104年12月14日下午3時30分許，因監所曾姓男管理員制止其母於接見期間將紙條附著於窗戶而心生不滿，明知曾男係依法執行職務之公務員，竟辱罵曾男「幹●娘雞●」等語，再徒手毆打曾男左臉部，致其受有頭部外傷腦震盪、外傷性結膜下出血及顏面2 ×2 公分擦挫傷等傷。
同年12月27日晚間10時許，鄭女在高雄女子監獄真一舍15房內，因拿取藥物問題又對監獄管理員心生不滿，動粗拉扯余女頭髮，並以腳踢踹余女胸部及腹部，致其受頭部外傷、前胸挫瘀傷及腹部挫傷等傷害，以此強暴方式妨害余女執行職務。嗣因高雄女子監獄依法告發。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日紅燈區禁拍照 制服爆乳妹全被Google街景曝光
- 獨家》宜蘭副縣長人選大逆轉 朱壽騫取代吳清鏞
- （影音）愛黛兒致敬喬治麥可演出中場喊停 卻獲全場起立鼓掌
- 《自由廣場》美豬美珠？ 國民黨秀下限！
- 小英哪裡做得最好？ 陳菊：年金改革與兩岸關係
- 〈愛瘋迷〉再見 我的控制女友
- 台東改良元宵遶境 有人讚有人罵
- 賈文中子攜手元大二代 布局商辦
- 台灣燈會驚見垃圾山？環局長：垃圾少到令人嚇一下
- 低薪、「吃人肉」不堪壓榨 22歲女星宣布出家
- 人生崩壞！英樂透最年輕得主擬告樂透商
- 燈會最辛苦幕後英雄 警察有床睡了！
- AKB48女偶像退團變窮 驚爆淪拍AV謀生計
- 台灣燈會狀況連連 燈王「浴火」 燈台遭站垮
- 花媽爆賴神接總統府秘書長？賴清德沒意願
- 林志穎獨享 深夜意外驚喜
- 崔舜華／口信
- 立旗？ 韓國瑜自爆不知能否活到2020
- 滅火器石垣島報恩 楊大正女友夫唱婦隨
- 世桌賽大換血 神童再當國手
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表、上市櫃公司一月營收表
- 聯邦盃錯放納粹版國歌 德國隊氣炸
- 農漁會選舉染黑金 13區列高風險 全台307人列被告
- 安德魯熱擁艾瑪 復合倒數計時
- MLB》爭取穩定出賽 紅人老將轉效斧頭幫
- 搶黃復興票 郝吳柱同場較勁
- 柯登主持葛萊美正嗨 驚見爸媽爽擁超模小鮮肉
- 《自由廣場》（澄社評論）重讀台灣關係法
- 【閱讀小說】3之2 方清純／守鰥
- 落枕沒先發 余德龍代打助破蛋
- 書劍集》川普的德州撲克戲法
- 騎車撞壞BMW留道歉信 學生反獲4.5萬助學金
- NBA》甜瓜總得分超越「惡漢」 率尼克擊退馬刺
- NBA》表弟跨下被偷桃 鵜鶘新秀惡意犯規被驅逐（影音）
- 蚵價飆一斤240元 部分店家停賣蚵仔麵線
- 情人節慶祝 吃這款蛋糕熱量最高...
- 聯邦盃》台灣不敵俄羅斯 4月再拚世界二組保級
- 〈活動看板〉瑜伽先導術
- （北市）萬大線5度動土 柯第2次參加
- 《陰屍路》尤金來台囉 今下午朝聖龍山寺
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：女受刑人好狠 把男、女管理員打成腦震盪
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分