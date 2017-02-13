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女受刑人好狠 把男、女管理員打成腦震盪

2017-02-13  13:54

〔記者黃建華／高雄報導〕因毒品案在高雄女子監獄服刑的鄭姓女子，僅因不滿曾姓男管理員制止她會見時，母親在窗上貼上紙條傳話，火爆動粗把曾男打成腦震盪，另一名余姓女管理員也細故遭鄭女腳踹胸腹，還扯落頭髮，高雄地院一審將鄭女依妨害公務、傷害等罪判處應執行有期徒刑7月，如易科罰金應繳21萬元。可上訴。

判決指出，被告鄭伊彤因另案於法務部矯正署高雄女子監獄監獄執行中，民國104年12月14日下午3時30分許，因監所曾姓男管理員制止其母於接見期間將紙條附著於窗戶而心生不滿，明知曾男係依法執行職務之公務員，竟辱罵曾男「幹●娘雞●」等語，再徒手毆打曾男左臉部，致其受有頭部外傷腦震盪、外傷性結膜下出血及顏面2 ×2 公分擦挫傷等傷。

同年12月27日晚間10時許，鄭女在高雄女子監獄真一舍15房內，因拿取藥物問題又對監獄管理員心生不滿，動粗拉扯余女頭髮，並以腳踢踹余女胸部及腹部，致其受頭部外傷、前胸挫瘀傷及腹部挫傷等傷害，以此強暴方式妨害余女執行職務。嗣因高雄女子監獄依法告發。

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  • 在高雄女子監獄服刑的鄭姓女子，僅因不滿曾姓男管理員制止她母親會見時在窗上貼上紙條傳話，火爆動粗把曾男打成腦震盪，另一名余姓女管理員也細故遭鄭女腳踹胸腹。（資料照）

    在高雄女子監獄服刑的鄭姓女子，僅因不滿曾姓男管理員制止她母親會見時在窗上貼上紙條傳話，火爆動粗把曾男打成腦震盪，另一名余姓女管理員也細故遭鄭女腳踹胸腹。（資料照）

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