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農漁會選舉將登場 士林檢警宣誓查賄決心

2017-02-13  13:52

［記者黃捷／台北報導］106年度農漁會改選即將登場，為維持選舉「公平、公正、公開」原則，士林地檢署於今日上午10時成立「查察賄選及暴力執行小組」，由檢察長張清雲帶領署內查賄同仁，會同台北市調查處、新北市調查處、台北市及新北市刑事警察大隊共同揭牌，宣示查賄決心與嚴正立場。

張清雲指出，士檢於去年12月29日起，已召集轄區內警調單位、農漁政主管機關召開期前規劃工作，全面投入查賄工作，全力防制暴力及賭盤介入選舉。

張清雲表示，若接獲檢舉，士檢將全力保密檢舉者的身分，呼籲社會各界人士勇於檢舉賄選，如有任何情資，可撥打24小時檢舉專線0800-024-099，或直接致電士林地檢署（02）2836-1408、傳真（02）2835-3512，由專人受理服務。

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  • 士林地檢署成立「查察賄選及暴力執行小組」，今由檢察長張清雲（右三）代表揭牌。（記者黃捷翻攝）

    士林地檢署成立「查察賄選及暴力執行小組」，今由檢察長張清雲（右三）代表揭牌。（記者黃捷翻攝）

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