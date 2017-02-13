家樂福停車場汽車自燃 後座驚見桶裝汽油

賣場汽車起火由民眾自撲。（記者余衡翻攝）

2017-02-13 13:44

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區三民路家樂福賣場地下停車場，上午近11點時突然冒出濃煙，賣場人員見狀立即撥打119，消防局獲報後派出大批人車前往救援，抵達時火勢已由民眾及賣場人員持滅火器自行撲滅，沒有造成任何人員傷亡。

經初步了解，起火的是一部舊型豐田轎車，車主插入鑰匙後發現無法發動，打開引擎蓋查看時冒出濃煙，沒多久後就起火燃燒。消防人員在後座發現約1/4桶汽油，用途及起火原因警方還在釐清。