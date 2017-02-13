| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
香港迪士尼收到疑似爆裂物 緊急疏散員工 民進黨確定開除黨籍 童仲彥：虛心接受
 首頁 > 社會

家樂福停車場汽車自燃 後座驚見桶裝汽油

賣場汽車起火由民眾自撲。（記者余衡翻攝）

2017-02-13  13:44

〔記者余衡／新北報導〕新北市板橋區三民路家樂福賣場地下停車場，上午近11點時突然冒出濃煙，賣場人員見狀立即撥打119，消防局獲報後派出大批人車前往救援，抵達時火勢已由民眾及賣場人員持滅火器自行撲滅，沒有造成任何人員傷亡。

經初步了解，起火的是一部舊型豐田轎車，車主插入鑰匙後發現無法發動，打開引擎蓋查看時冒出濃煙，沒多久後就起火燃燒。消防人員在後座發現約1/4桶汽油，用途及起火原因警方還在釐清。

廣告
  • 警、消人員在後座發現汽油。（記者余衡翻攝）

    警、消人員在後座發現汽油。（記者余衡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 家樂福 桶裝汽油 火警 自燃
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：家樂福停車場汽車自燃 後座驚見桶裝汽油


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月13日‧星期一‧丁酉年正月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.