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你累了嗎？ 貨車駕駛打瞌睡 撞號誌燈桿

2017-02-13  13:45

〔記者徐聖倫／新北報導〕26歲大貨車駕駛黃姓男子，今上午行經新北市新店安康路二段，因過度疲勞打瞌睡，未注意就讓車子逆向直撞上派出所前號誌燈桿令其連根拔起，所幸當時沒有什麼路人，未波及無辜，黃姓駕駛也僅小腿擦傷，送醫包紮後無礙。

監視器畫面顯示，當時有1部機車經過，差點被倒掉的號誌燈桿壓到，還好他及時閃過。警方對黃某進行酒測，他的呼氣酒測值為0，並未飲酒。黃某向警方表示，今天太早起床去下貨，真的很想睡，對於自己肇事他感到非常自責，願意負責後續賠償。

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  • 監視器畫面右方拍下大貨車撞擊瞬間。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器畫面右方拍下大貨車撞擊瞬間。（記者徐聖倫翻攝）

  • 大貨車這一撞把現場搞得亂七八糟。（記者徐聖倫翻攝）

    大貨車這一撞把現場搞得亂七八糟。（記者徐聖倫翻攝）

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