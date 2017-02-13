你累了嗎？ 貨車駕駛打瞌睡 撞號誌燈桿

2017-02-13 13:45

〔記者徐聖倫／新北報導〕26歲大貨車駕駛黃姓男子，今上午行經新北市新店安康路二段，因過度疲勞打瞌睡，未注意就讓車子逆向直撞上派出所前號誌燈桿令其連根拔起，所幸當時沒有什麼路人，未波及無辜，黃姓駕駛也僅小腿擦傷，送醫包紮後無礙。

監視器畫面顯示，當時有1部機車經過，差點被倒掉的號誌燈桿壓到，還好他及時閃過。警方對黃某進行酒測，他的呼氣酒測值為0，並未飲酒。黃某向警方表示，今天太早起床去下貨，真的很想睡，對於自己肇事他感到非常自責，願意負責後續賠償。