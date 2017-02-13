農會選舉太激烈 草屯農會有人跟蹤、闖宅又拍照

洪男走進林姓會代友人公司，被監視器拍到。（民眾提供）

2017-02-13 13:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕農會選舉白熱化，草屯鎮農會競爭激烈，賄選傳聞不斷，林姓會代候選人上午遭跟蹤，林進入友人公司後，洪姓男子闖入，並拿手機拍照，林報警處理，洪男說他是因聽說抓到賄選有獎金，所以才來抓賄選，草屯警方將他依違法社會秩序維護法處理。

林姓會代候選人表示，他最近感覺被跟蹤，上午到友人兼縣民公司泡茶，突然有男子衝入，自己和朋友都嚇到。

報該亂入的洪姓男子說，他是因為聽到有人在賄選，才會跟蹤想找證據，因為檢舉賄選有兩百萬的獎金。

草屯警方經詢問洪男與林姓候選人等人後，將洪男依違反社會秩序維護法規定裁處，最高將可罰3000元。