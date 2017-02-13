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開學了！ 蘆洲警守護孩童、爸媽安心

警方針對學（幼）童專用車特別加強取締各種違規。備註：照片來源為蘆洲分局。（記者曾健銘翻攝）

2017-02-13  13:12

〔記者曾健銘／新北報導〕今天是開學第一天，新北市蘆洲警分局特別規劃護童專案勤務，針對轄內15所小學，在上、下學時段到校門口協助疏導交通，為了達到嚇阻作用，值勤警員也將巡邏車停在校門並同時開啟巡邏燈，指揮交通之餘也詳加注意周遭可疑的人事物、主動關懷落單學童，讓家長好安心，更有學童貼心致謝：「謝謝警察哥哥、姐姐！」

除了護童勤務外，巡邏員警針對學（幼）童專用車特別加強取締各種違規，以違規超載、無照駕駛、有無隨車人員照護、車輛座椅是否有經違法改裝以增加載座人數等為重點稽查目標，如果查有相關違規，立即將通知教育局、監理站後續要求限期改善。

蘆洲警分局表示，希望每個孩童不僅在校內安全，上課、回家的路途中也能平平安安，開開心心返家。

警員到場指揮交通，讓學童安心上下課。備註：照片來源為蘆洲分局。（記者曾健銘翻攝）

警員到場指揮交通。備註：照片來源為蘆洲分局。（記者曾健銘翻攝）

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