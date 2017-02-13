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太魯閣牌樓傳出墜橋意外 1名女子雙腳骨折送醫

一名女子從太魯閣牌樓旁的橋墜落到河谷，雙腳出現骨折，經警義消花了30分鐘救援才順利將婦人救出送醫。（資料照，記者王峻祺攝）

2017-02-13  13:08

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣太魯閣牌樓附近驚傳墜橋意外，綜合媒體報導，一名來自高雄市43歲李姓婦人從太魯閣牌樓旁的橋墜落20公尺深立霧溪谷，警消人員獲報後已趕往現場，發現該名女子意識清楚，但雙腳出現骨折，10多名警義消前往救援，花了30分鐘才順利將婦人救出送醫。

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