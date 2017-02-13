開學第一天 竹市警分局長現身護童
2017-02-13 12:48
〔記者王駿杰／新竹報導〕今天是寒假後開學第一天，新竹市警局動員各分局、派出所到轄內各校園，維護學童上下學安全，市府教育處長謝傳崇一早也到民富國小關心學生上學情形，不少家長送孩子上學時看見員警與市府官員，直呼「好放心！」
竹市警一分局長鄭文銘今天上午陪同教育處長謝傳崇到民富國小關心學童們上學，學童們看到身穿整齊制服的員警站在校門口，好奇的頻頻張望，家長則露出安心面容，更有人直接上前感謝警方特別安排護童勤務，保障學童安全。
每逢寒、暑假開學，不少家長就忙著接送小孩上下學，難免造成校園四周混亂，因此，警方規劃護童勤務，提升見警率，一方面疏導校園四周交通，另一方面也希望家長能放心。
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