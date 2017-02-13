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混血女藝人雷瑟琳想解約 出庭稱：錢不夠用

台巴混血女藝人雷瑟琳提告要求解約，親自出庭透過律師表達，因生涯另有規劃，加上家中經濟考量，盼能解約（翻攝自臉書）

2017-02-13  12:37

〔記者溫于德／台北報導〕台巴混血女藝人雷瑟琳，因對生涯另有規劃，加上家中經濟考量，提告要求解約。全案今天上午開庭，親自出庭的雷瑟琳透過律師表示，合約期間雖有231萬多元收入，但扣除雷瑟琳個人負擔成本後，所剩金額仍不足以維持生活所需，盼能解約；被告委任律師則說，依照合約內容進行；雙方在庭上並無交集。

記者庭後追訪雷瑟琳本人，僅獲得「謝謝關心」的回應，拒絕受訪、拍照，她與律師簡短交談後即離開法院。

27歲雷瑟琳國中時，參加綜藝節目「我猜」的「人不可貌相」《大人系－成熟國中美少女》單元，因外型甜美、貌似港星鍾楚紅，因此有「小鍾楚紅」之稱。101年間，雷瑟琳在電影《女朋友。男朋友》客串小雲、《犀利人妻最終回：幸福男·不難》則飾演Mei一角，使個人演藝事業備受矚目，後跨小螢幕參與多部偶像劇演出。

但隔年雷瑟琳與計程車司機發生口角，挨告妨害名譽；她在未收到傳票情況下、遭通緝，被上銬移送台北地檢署偵辦。檢察官偵查後認為，司機並無證據指出，雷瑟琳故意丟錢羞辱或毀損手機，因此不起訴雷瑟琳。

雷瑟琳去年7月初突發聲明指出，「由於彼此未來規劃發展產生難以解決的分歧，加之我有家庭經濟方面的考量與壓力，很遺憾我必須做出如此決定」，要求與經紀人、王珮華工作室解約；但雷瑟琳也不忘在文前、文後感謝經紀人王珮華栽培；之後展開興訟。

本案曾試行調解，但未成功，因此今天再度開庭，法官最後訂下月20日上午宣判。

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