女毒蟲藏毒於內衣褲 被女所長逮到
2017-02-13 12:18
［記者黃旭磊／高雄報導］女毒蟲藏海洛因於胸罩棉墊及內褲，栽在女所長手中。
仁武警分局鳥松所所長紀淑如上午表示，戴姓女嫌（38歲）10日晚間於中正路衝撞前車，警員葉晃銘、陳順在於包包及車內藏有安非他命及一粒眠，戴嫌辯稱為「草莓糖」被帶回所內偵訊，戴嫌落網後，手插口袋坐立不安，實施附帶搜索，於胸罩海棉墊內發現一包海洛因毒品，並於外套口袋找到從夾鏈袋倒出且壓碎之安非他命。
紀淑如說，戴嫌被搜出海洛因後，全身冒汗說話發抖，一直要求要廁所，眼神飄浮不定，再次搜索於私密處衛生棉墊下與內褲中間發現「硬硬的」，竟黏有4顆一粒眠，總計遭查獲一級毒品海洛因3包（共重4.19公克）、二級毒品安非他命2包（7.28公克）及三級毒品一粒眠共120顆。
戴嫌辯稱「不知道（毒）怎麼在那」，後稱向朋友便宜買毒，半買半送，使用過量精神恍惚，「藏到忘記了」，沒踩剎車直接衝撞前車，至藏於私密處是因與警方多次交手，熟知搜身方式，刻意藏毒，終究逃不過機警鷹眼。
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