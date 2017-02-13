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仇家狹路相逢 旗山老街刀棒齊飛

2017-02-13  12:05

〔記者蘇福男／旗山報導〕國內知名觀光勝地高雄旗山老街，12日晚上短短3小時內，發生2件械鬥滋事、撞車事件，警方現場逮捕陳姓、黃姓男子送辦。

旗山警分局今天上午召開記者會指出，29歲陳男和27歲黃男為舊識，但彼此有宿怨，陳涉嫌竊取黃重機，昨晚騎車路經旗山老街，被黃男友人發現，黃男獲悉趕來旗山老街抓賊。

2人騎乘的重機發生擦撞，隨即各自取出西瓜刀、電擊棒飛舞，警方趕赴現場時，陳嫌已棄車逃逸，黃男重機雖失而復得，但因警方在其機車置物箱發現1把電擊棒，因此依違反社會秩序維護法將黃究辦。

警方透過路口監視器，查出陳嫌身分，但還來不及通知他到案說明，晚上9點，陳嫌又出現在旗山老街，他開走1部計程車，沿著旗南一路、旗山社福館衝撞3部自小客車，造成2人受傷，警方後來以優勢警力在旗山老街將他圍捕，從其身上起獲1把西瓜刀，依竊盜、毀損、殺人未遂、傷害等罪嫌移送偵辦。

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  • 國內知名觀光勝地高雄旗山老街，12日晚上短短3小時內，發生2件械鬥滋事、撞車事件。（記者蘇福男攝）

    國內知名觀光勝地高雄旗山老街，12日晚上短短3小時內，發生2件械鬥滋事、撞車事件。（記者蘇福男攝）

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