北市清潔員清晨掃馬路 死在路旁嘴角滲血

2017-02-13 12:02

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市環保局葉姓清潔人員（54歲），今天早上6點半左右，在台北市環河南路一段附近清掃道路時，疑因身體不適，倒臥路旁並從嘴角滲血，附近民眾發現他異狀報警。

不過，當救護人員抵達時，卻發現葉男已經肢體僵硬、明顯死亡；消防局說，葉沒有明顯外傷，詳細死因仍有待調查。警方目前已經聯繫環保局與葉男家屬，進一步釐清他有無相關病史。