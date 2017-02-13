男子騎車天冷體力不支自撞摔倒，警方即刻救援

2017-02-13 11:50

〔記者周敏鴻／桃園報導〕新竹縣關西鎮50歲劉姓男子，12日獨自騎單車北上到新北市坪林區，晚間他要返回新竹、途經桃園市平鎮區金陵路，因體力不支自撞路旁汽車後摔倒，還好建安派出所副所長洪福麟、警員陳科達恰巧巡經目睹，趕忙趨前協助，並送他平安返家。

劉姓男子12日趁著天氣好，獨自騎單車出遊，豈料返程時，因入夜氣溫驟降，讓劉男體力透支，竟眼花撞上路邊的自小貨車摔倒、無力爬起。

還好洪福麟與陳科達駕駛警車，緊跟在後方目睹全程，趕忙趨前幫忙，扶起他到派出所擦藥包紮傷口，等他體力稍復，再用警車載送他平安返家。