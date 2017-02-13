無照男衝過路檢點 「正義騎士」載警狂追

2017-02-13 11:51

〔記者王冠仁／台北報導〕48歲陳姓男子日前因為酒後騎車被警方攔查，吃下酒駕罰單也被吊扣駕照，但他仍心存僥倖，昨天下午1點多，無照騎乘機車，經過台北市華江橋機車引道要前往板橋時，遇警方攔檢。

陳擔心又吃上無照駕駛的罰單，心存僥倖，衝過警方路檢點不停。正當員警望著陳騎機車揚長而去時，員警發現後方有另名林姓機車騎士，遂上前詢問林是否可以協助追攔；林男當時二話不說，載上員警猛催油門，沒多久就將逃跑的陳攔下開罰。

事後林男騎車載警察追人的畫面被上傳臉書爆料公社，不少網友直呼「榮譽市民！」、「那個警察根本是台版兩津勘吉」、「騎士一定覺得載著警察光明正大的超速爽啊！」

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