美教授遭公車撞死 肇事司機緩起訴
2017-02-13 11:37
〔記者謝君臨／台北報導〕美國知名心理教授布里吉曼（Bruce Bridgeman）去年來台演講，從下榻的北市福華飯店外出要逛寺廟時，疑不知有逆向公車專用道又闖紅燈，在仁愛路遭行駛的公車撞死，肇事的侯姓司機被依業務過失致死罪嫌送辦；台北地檢署調查後，認定侯男行經路口時未減速慢行，也未禮讓行人，但犯後態度良好，將他緩起訴，須捐國庫2萬元，至於本案民事官司部分，雙方已和解。
71歲的布里吉曼是加州大學聖塔克魯茲分校（UC Santa Cruz, UCSC）的心理學暨生物心理學系知名教授，在神經科學、空間定向等領域為權威級人物。
去年布里吉曼進行亞洲巡迴演講，與妻子黛安於7月6日來台，入住仁愛路福華飯店，原定8日上午於台北醫學大學演說，不料當天遇颱風停課，延期至10日中午，預定11日離台。
檢警調閱監視器發現，7月10日上午10時50分左右，布里吉曼獨自從飯店外出欲逛寺廟，他沿復興南路往北走，從行人穿越道穿越仁愛路時，因7線車道都是東向西，僅有一線「公車專用道」是西向東，當時布里吉曼僅注意右方來車，又闖紅燈，不料卻遭左方開來的台北客運651公車撞飛，頭部重創不治。
警詢時，40歲侯姓司機表示，事發時是綠燈，有特別注意路口，但因路樹影響視線，發現對方時，已經來不及煞車。
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