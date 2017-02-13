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體育署火災疏散職員 及時撲滅無人傷亡

2017-02-13  12:14

〔即時新聞／綜合報導〕體育署今日上午10時40至50分左右發生火災，消防車到現場拉水線灌救，民眾圍觀拍照，幸好及時撲滅火勢，沒有人員傷亡。

據《三立新聞》報導，火災發生時體育署辦公室職員聞到臭味，以為是有人在吸菸，接著廣播響起要職員疏散到一樓，幸好起火面積約僅1坪大小，沒過多久就撲滅。初步調查為資源回收物在不明原因下起火。

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  • 體育署今日上午10時40至50分左右發生火災。（圖擷自Google街景）

    體育署今日上午10時40至50分左右發生火災。（圖擷自Google街景）

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