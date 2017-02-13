農漁會選舉 台東已有6件分案調查

台東檢、警、調聯合為農漁會選舉「查察賄選及暴力執行小組」揭牌。（記者王秀亭攝）

2017-02-13 11:15

〔記者王秀亭／台東報導〕各鄉鎮、地區農會將於18日進行代表選舉，台東地檢署、台東縣警局及台東縣調查站今天上午聯合舉辦「查察賄選及暴力執行小組」揭牌，台東地檢署表示，目前已有6件分案調查，其中暴力介入有1件，其餘5件皆為金錢賄選，案情仍在調查中。

台東地檢署檢察長王文德表示，為杜絕暴力、賄選介入農漁會選舉，特地成立查察賄選及暴力執行小組，由檢、警、調組成防制暴力鐵三角，只要有人以金錢或暴力介入選舉，檢、警、調會立即出擊，並鼓勵民眾踴躍檢舉。

據了解，台東縣各鄉鎮地區農會選舉較激烈的包括台東地區農會、關山鎮農會、池上鄉農會及太麻里地區農會，分別有2至3位總幹事人選，代表選舉結果格外受到矚目，金錢賄選已傳出有1票5000元的價碼。

台東地檢署主任檢察官吳維仁表示，已分案的6件，僅1件屬言語恐嚇的暴力介入，5件為金錢賄選，若民眾發現有暴力及金錢賄選，可撥打24小時受理的檢舉電話：0800024099。