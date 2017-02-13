板橋家樂福停車場驚傳火警 民眾已自行撲滅

2017-02-13 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋家樂福於今日稍早傳出火警，賣場連忙協助民眾緊急疏散，消防單位說，這場火警是家樂福停車場內汽車起火，民眾已經自行撲滅。

綜合媒體報導，家樂福板橋店停車場驚傳失火，起火點為1輛轎車，現場民眾發現火光後連忙報案。