射殺陌生人再拿捐血證明有愛心 重判20年

2017-02-13 11:13

〔記者項程鎮／台北報導〕男子吳錦益去年持槍替友人討債，不滿路人胡姓男子「不回答」，竟開槍射殺；犯案後，他還揪友人到台南鹽水觀賞蜂炮，被捕後提捐血證明，想證明自己有愛心，想減刑，最高法院維持高等法院見解，依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人罪，判吳20年徒刑、併科5萬元罰金確定。

判決指出，去年1月30日晚間，35歲吳男到台北市延平北路，找綽號「紅龍」的陳姓男子，幫朋友催討12萬元債款，在「紅龍」住處外樓梯間撞見胡男，吳男問胡「紅龍在不在」，胡男回答：「我不知道ㄟ」，吳男認為對方口氣不佳，竟朝胡連開2槍，胡流血過多送醫不治。

吳男搭計程車逃逸，潛逃中南部，還到台南想看鹽水蜂炮，警方發現吳嫌躲藏在麻豆交流道附近一處鐵皮屋，順利逮捕；庭訊時，吳男辯稱他沒有故意要殺人，當時只是朝天花板射擊，沒想到射中胡男，還提出捐血證明自己有愛心，希望輕判。

高等法院不採信吳男辯詞，認為他隨意開槍、挑戰國家公權力，膽大妄為，考量他已向被害人家屬道歉，且有意賠償，雖然家屬未接受，但已有悔意，判處20年徒刑，上訴後被最高法院駁回。